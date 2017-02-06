У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у западного побережья Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сообщает РИА Новости





Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC в понедельник. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.





Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.



