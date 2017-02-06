Итоги рынка платежных карт в 2016 году

Денежный оборот по платежным картам в 2016 году превысил 10 триллионов тенге. В среднем на одну карту совершено денежных операций на сумму в 1,3 миллиона тенге.

Рынок безналичных платежей - хит сезона на финансовом рынке. Объем безналичных платежей в 2016 году составил 1,3 триллиона тенге. Это на 59% больше, чем в 2015 году. Среднегодовой оборот на одну активную карту по безналичным платежам - 166,3 тысячи тенге. Средняя сумма одной транзакции - 12,6 тысячи тенге. Удельный вес безналичных оплат от всего денежного оборота по платежным картам вырос с 10 до 13%.

По-прежнему большинство держателей используют карты как средство для выгрузки кэша. В 2016 году объем снятия наличных с платежных карт превысил 8,7 триллиона тенге - на 21,6% больше 2015 года. В среднем через одну карточку за год обналичили 1 миллион тенге. Вес одной транзакции по снятию наличности - 41,6 тысячи тенге.