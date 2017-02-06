Назначен уполномоченный по этике Павлодарской области

В областном акимате произошли кадровые назначения. Приказом руководителя аппарата акима области уполномоченным по этике назначен Фельдман Юрий Викторович.

Юрий Фельдман - юрист по образованию, окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова.

Имеет большой опыт работы на государственной службе.

С 1995 года на службе в органах прокуратуры Республики Казахстан. В разные годы занимал должности помощника прокурора Ильичевского района г. Павлодар, старшего помощника прокурора области, прокурора района, начальника управления прокуратуры области. Имеет классный чин советника юстиции.

Глава региона Булат Бакауов поручил новому уполномоченному по этике Юрию Фельдману осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением этических норм, консультировать госслужащих по вопросам применения законодательства о государственной службе, изучать морально-психологический климат в коллективах.

Кроме того, поручил взаимодействовать с институтами гражданского общества и государственными органами в целях профилактики и недопущения нарушений законодательства Республики Казахстан в сферах государственной службы, противодействия коррупции и Этического кодекса, а также формирования позитивного имиджа государственной службы

Функции уполномоченного по этике ранее были возложены на заместителя руководителя аппарата акима Павлодарской области Амирина Агыбая Койшыбаевича, который в данное время занимает должность акима Актогайского района.