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В Экибастузе посетитель торгового центра порезал себя

6 февраля 2017, 11:36

На записи очевидца видна лужа крови в том месте, где стоял неадекватный посетитель.


В одном из торговых центров в Экибастузе мужчина залез на витрину и порезал себя, передает Zakon.kz.

Видео с частью этого инцидента распространяют в соцсетях с 3 февраля.


"Знаменитый отдел у нас в городе Экибастузе на ТОЦ "Сауле" где продавец тётя Маша продаёт мак. Вот к чему это привело", - написано в качестве пояснения к этому ролику.

К другой версии данного видео идет пояснение о том, что мужчина сам себя порезал внутри торгового центра, затем на улице порезал себе горло и живот. И якобы все это было сделано из-за мака.

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