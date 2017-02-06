В Экибастузе посетитель торгового центра порезал себя

На записи очевидца видна лужа крови в том месте, где стоял неадекватный посетитель.

В одном из торговых центров в Экибастузе мужчина залез на витрину и порезал себя,





Видео с частью этого инцидента распространяют в соцсетях с 3 февраля.









"Знаменитый отдел у нас в городе Экибастузе на ТОЦ "Сауле" где продавец тётя Маша продаёт мак. Вот к чему это привело", - написано в качестве пояснения к этому ролику.





К другой версии данного видео идет пояснение о том, что мужчина сам себя порезал внутри торгового центра, затем на улице порезал себе горло и живот. И якобы все это было сделано из-за мака.