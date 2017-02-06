Нигматулин: визит председателя парламента Чехии - новый импульс всестороннему сотрудничеству

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Чехия является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Центральной и Восточной Европе.

Сегодня в Парламенте состоялась встреча председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с председателем палаты депутатов парламента Чешской Республики Яном Гамачеком, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.





Принимая высокого гостя, спикер Мажилиса подчеркнул, что Чехия является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Центральной и Восточной Европе.





Нурлан Нигматулин поблагодарил Яна Гамачека за принятое приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.





- Мы рассматриваем это как свидетельство заинтересованности Чехии поддерживать высокий уровень двусторонних отношений, достигнутый за последние годы, в том числе в сфере межпарламентского взаимодействия, - заявил Нурлан Нигматулин.





И нынешний визит, подчеркнул председатель Мажилиса, придаст новый импульс всестороннему сотрудничеству между обеими странами и, в частности, межпарламентским отношениям.

В состоявшейся беседе обсуждены ключевые направления Послания Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана, а также проект конституционных реформ.





Стороны также отметили, что Астана и Прага построили взаимовыгодные и добрые отношения, залогом которых являются контакты на высшем уровне. Встречи глав государств подтверждают стремление сторон развивать доверительные и конструктивные отношения, создают необходимые предпосылки для активизации двустороннего сотрудничества.





Особо отмечена деятельность Казахстана с 1 января 2017 года в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на предстоящий двухлетний период. Подчеркнуто и значение состоявшихся, при поддержке Главы казахстанского государства, переговоров в Астане по сирийскому урегулированию.





Беседу парламентариев наполнили также вопросы о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом, другими европейскими структурами, а также о культурно-гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве.





Говоря об этих и других актуальных вопросах современности, председатели палат отметили важность парламентской составляющей, выступив за дальнейшее укрепление и расширение межпарламентского сотрудничества.



