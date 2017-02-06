Об избрании новых членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

В качестве представителя интересов Фонда членом совета директоров АО «Самрук-Энерго» избран Управляющий директор по взаимодействию с Правительством Рахметов Нурлан Кусаинович.

Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.