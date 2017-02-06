Об избрании новых членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»
Правлением АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) 28 января 2017 года принято решение об избрании новых членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», сообщает samruk-energy.kz.
В качестве представителя интересов Фонда членом совета директоров АО «Самрук-Энерго» избран Управляющий директор по взаимодействию с Правительством Рахметов Нурлан Кусаинович.
Хоакин Галиндо Велеза (Joaquin Galindo Velez) назначен членом Совета директоров - независимым директором АО «Самрук-Энерго».
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