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Новости за сегодня

Об избрании новых членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

 

Правлением АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) 28 января 2017 года принято решение об избрании новых членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго», сообщает samruk-energy.kz.

В качестве представителя интересов Фонда членом совета директоров АО «Самрук-Энерго» избран Управляющий директор по взаимодействию с Правительством Рахметов Нурлан Кусаинович.

Хоакин Галиндо Велеза (Joaquin Galindo Velez) назначен членом Совета директоров - независимым директором АО «Самрук-Энерго».

6 февраля 2017, 11:52
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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