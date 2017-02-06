В Алматы 9 февраля 2017 года ведущие консалтинговые и IT-компании поделятся опытом оптимизации компании.
На бесплатном семинаре «Увеличение продаж: CRM, интеграция с "1С", и другие инструменты» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу компании, организовать продажи и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 9 февраля, с 14:00 до 18:00
Семинар будет интересен:
• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
• Как контролировать сроки выполнения задач?
• Как повысить эффективность продаж?
2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»
Владимир Денисов, директор «iLab»
• Интеграция 1С и CRM (Товары, заказы)
• Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт (Товары, заказы)
• Интеграция CRM и Интернет-магазин
• Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции
3. «Программа лояльности - инструмент увеличения повторных продаж» Татьяна Солдатенко, управляющий директор «ADC Agency»
• Выбор схемы работы программы - вид программы
• Максимально ценные клиенты
• Единицей измерений для начислений вознаграждений
Баллы, иная система?
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Программа
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Время
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Регистрация участников
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13:30-14:00
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«Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
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14:00-15:00
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«Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»
Владимир Денисов, директор «iLab»
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15:00-16:00
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Кофе-Брейк
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16:00-16:30
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«Программа лояльности - инструмент увеличения повторных продаж»
Татьяна Солдатенко, управляющий директор «ADC Agency»
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16:30-18:00
Организатор: 1С-Битрикс Казахстан