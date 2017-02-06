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Увеличение продаж: CRM, интеграция с "1С", и другие инструменты

6 февраля 2017, 11:59

Семинар будет интересен владельцам бизнеса и руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.


В Алматы 9 февраля 2017 года ведущие консалтинговые и IT-компании поделятся опытом оптимизации компании.

На бесплатном семинаре «Увеличение продаж: CRM, интеграция с "1С", и другие инструменты» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу компании, организовать продажи и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.

Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 9 февраля, с 14:00 до 18:00

Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

Семинар будет интересен:
Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

Основные темы семинара:
1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
Как контролировать сроки выполнения задач?
Как повысить эффективность продаж?

2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»
Владимир Денисов, директор «iLab»
Интеграция 1С и CRM (Товары, заказы)
Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт (Товары, заказы)
Интеграция CRM и Интернет-магазин
Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции

3. «Программа лояльности - инструмент увеличения повторных продаж» Татьяна Солдатенко, управляющий директор «ADC Agency»
Выбор схемы работы программы - вид программы
Максимально ценные клиенты
Единицей измерений для начислений вознаграждений
Баллы, иная система?

Участие в семинаре возможно только при регистрации.

Программа

Время

Регистрация участников

13:30-14:00

«Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

14:00-15:00

«Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»

Владимир Денисов, директор «iLab»

15:00-16:00

Кофе-Брейк

16:00-16:30

«Программа лояльности - инструмент увеличения повторных продаж»

Татьяна Солдатенко, управляющий директор «ADC Agency»

16:30-18:00


Все вопросы по тел: +7 727 259 01 64, yk@1c-bitrix.kz
Организатор: 1С-Битрикс Казахстан

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