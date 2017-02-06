Семинар будет интересен владельцам бизнеса и руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

В Алматы 9 февраля 2017 года ведущие консалтинговые и IT-компании поделятся опытом оптимизации компании.





На бесплатном семинаре «Увеличение продаж: CRM, интеграция с "1С", и другие инструменты» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу компании, организовать продажи и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.





Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 9 февраля, с 14:00 до 18:00





бесплатный , но для участия в семинаре необходимо Семинар, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться





Семинар будет интересен:

• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.

• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.





Основные темы семинара:

1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

• Как контролировать сроки выполнения задач?

• Как повысить эффективность продаж?





2. «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости»

Владимир Денисов, директор «iLab»

• Интеграция 1С и CRM (Товары, заказы)

• Интеграция 1С и Интернет-магазин или Веб-сайт (Товары, заказы)

• Интеграция CRM и Интернет-магазин

• Пошаговый план интеграции 3х сторонней интеграции





3. «Программа лояльности - инструмент увеличения повторных продаж» Татьяна Солдатенко, управляющий директор «ADC Agency»

• Выбор схемы работы программы - вид программы

• Максимально ценные клиенты

• Единицей измерений для начислений вознаграждений

Баллы, иная система?





Участие в семинаре возможно только при регистрации





Программа Время Регистрация участников 13:30-14:00 «Социальный интранет «Битрикс-24»: управление задачами, проектами, коммуникациями» Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан» 14:00-15:00 «Практика интеграции Битрикс24 CRM – 1С – Интернет-магазин или веб-сайт: сценарии, настройки, тонкости» Владимир Денисов, директор «iLab» 15:00-16:00 Кофе-Брейк 16:00-16:30 «Программа лояльности - инструмент увеличения повторных продаж» Татьяна Солдатенко, управляющий директор «ADC Agency» 16:30-18:00



