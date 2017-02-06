В сети посмеялись над миниатюрными телохранителями звезды «Игры престолов»
6 февраля 2017, 12:03
Пользователей Twitter позабавил рост охранников — они оказались на голову ниже популярного актера.
В сети обратили внимание на фотографию звезды сериала «Игра престолов» Джейсона Момоа (Jason Momoa), прогуливающегося в обществе двух телохранителей. Пользователей Twitter позабавил рост охранников — они оказались на голову ниже популярного актера, сообщает Lenta.ru.
Юзеры социальной сети отметили, что Момоа совсем не нуждается в телохранителях, и принялись шутить над соотношением роста актера и его охранников. «Момоа настолько огромный, что иногда кажется, что это он охраняет своих телохранителей», — подметил один из них.
Those bodyguards need Jason Momoa to protect them. 😁 pic.twitter.com/d6a7gR1CO9— N (@macronikki) 5 февраля 2017 г.
Некоторые начали сравнивать охранников с «минибоссами» из видеоигр, которых игроку предстоит победить, прежде чем сразиться с главным боссом. «Эти телохранители сами нуждаются в защите Момоа», — посмеялся пользователь с ником Macronikki.
Другие предположили, что у актера просто не хватило средств, чтобы нанять себе соответствующую охрану. «Джейсон Момоа звонит в охранное агентство: "Здравствуйте, мне нужны телохранители, но я ограничен в средствах". "Больше ни слова" — отвечают ему» — пофантазировал Tetcruise.
Джейсон Момоа — американский актер, наиболее известный по ролям вождя кочевников Кхала Дрого в телесериале «Игра престолов» и Конана в ремейке фэнтезийного фильма «Конан-варвар».
Фото: Twitter @RidoyPervaz
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