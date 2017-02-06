Казахстанские лыжницы завоевали "серебро" в эстафете на Универсиаде-2017

6 февраля 2017, 12:07

Спортсменки финишировали с отставанием на 52,1 секунды.


Казахстанские лыжницы Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Ирина Быкова заняли второе место в эстафете 3х5 км на 28-й Всемирной Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Спортсменки финишировали с отставанием на 52,1 секунды.
Первое место с результатом 42 минуты 25,10 секунды заняла сборная России.

Тройку призеров замкнула сборная Франции (+1.46,1).

В копилке сборной Казахстана 24 медали: десять золотых, четыре серебряных и десять бронзовых наград.

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