Казахстанские лыжницы завоевали "серебро" в эстафете на Универсиаде-2017

Спортсменки финишировали с отставанием на 52,1 секунды.

Казахстанские лыжницы Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Ирина Быкова заняли второе место в эстафете 3х5 км на 28-й Всемирной Универсиаде в Алматы , сообщает , сообщает Zakon.kz





Спортсменки финишировали с отставанием на 52,1 секунды.

Первое место с результатом 42 минуты 25,10 секунды заняла сборная России.





Тройку призеров замкнула сборная Франции (+1.46,1).



