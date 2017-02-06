Кинокритики США усомнились в документальности фильма о казашке-беркутчи Айшолпан

Мнения критиков разделились после того, как «The Eagle Huntress» номинировали на британскую премию BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств.

Критики в США сомневаются, что фильм режиссера Отто Белла об этнической казашке-беркутчи из Монголии Айшолпан Нургаивой «The Eagle Huntress» является документальным. Фильм, который собрал 2,8 млн долларов в прокате, не вошел в финальную пятерку номинантов на Оскар, сообщает Би-би-си, передает сообщает Би-би-си, передает МИА "Казинформ"





Мнения критиков разделились после того, как «The Eagle Huntress» номинировали на британскую премию BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств. 70-я церемония вручения премии BAFTA состоится 12 февраля в концертном зале Альберт-Холл.









Некоторые считают, что фильм не является документальным, он постановочный. Зрители воспринимают фильм, как сказку. Однако режиссер фильма Отто Белл отрицает все обвинения, и говорит о том, что в сценарий отражены реальные события. Один из рецензентов описал фильм, как «сказочно документальный».





Сказка и документалистика - два слова, которые обычно совместимы. В фильме больше «вымысла, чем фактов». Другой называет фильм "повтором, причем поставленным незрело и надуманно.





Фильм пересказывает историю о Покахонтас из индейского племени, нежели о кочевниках-казахах. В фильме больше делается упор на расширение возможности женщин, но за основу взял культуру другого народа, он больше похож на «второсортную диснеевскую анимацию».





«Ранняя реклама фильма не внушила доверия в то, что Айшолпан отстаивала право женщины стать первой женщиной-охотницей за 2000-летнюю историю соколиную охоту, в котором доминировали мужчины. Патриархальное давление в фильме преувеличено», - заявляет американский историк Адриан Мэйор.





По его словам, утверждение, что Айшолпан - первая в 12 поколениях девочка-охотница, не соответствует действительности.





"Я думаю, соколиная охота доступна для любой молодой женщины, которая хотела бы освоить это мастерство", - говорит Мэйор.





Как утверждает ученый, в документах о древних традициях есть упоминания о том, что женщины-казашки обучались этому искусству.





Несмотря на критику фильма, историк соглашается с тем, что Айшолпан является достойной героиней. «Ее храбрость и ее подвиг с участием в конкурсе соколиной охоты действительно удивляет и вдохновляет, - говорит он.





- Этого было бы достаточно в фильме». Критики сомневаются в естественности поведения мужчин, в фильме утрированы некоторые моменты: момент, где отец Айшолпан дает ей свое благословление, и момент, когда она становится в ряд с мужчинами для участия в конкурсе соколиной охоты. По мнению многих режиссёров, любой человек при виде камеры в той или иной степени начинает играть, исполнять некую роль, вести себя неестественно.





Также критики сомневаются в правдивости сцены, в котором Айшолпан добывает себе питомца.





"Сцена, где она берет детёныша орла из гнезда. Люди удивлены, как я мог снять такое, но я снял это как спортивное событие», - говорит Отто Белл. - Я сделал это, опираясь на мой опыт в рекламе". Отто Бэлл отрицает данные «укоры» ценителей искусства. Все эти сцены являются реконструкцией, говорит он.





Напомним, американская киноакадемия огласила список из 15 полнометражных документальных картин, находящихся в одном шаге от получения номинации на «Оскар». В число финалистов наградной гонки попал и фильм режиссера Отто Белла об этнической казашке-беркутчи из Монголии Айшолпан Нургаивой «The Eagle Huntress». Фильм повествует о девочке-казашке Айшолпан Нургаивой, которая всерьез постигает искусство беркутчи, тем самым продолжая традиции предков. Примечательно, что в данном виде искусства преобладают мужчины. Первой Айшолпан открыл фотограф Ашер Свиденски, снимки которого разлетелись по всему миру. Для того, чтобы отыскать девочку и снять фильм о ней режиссер Отто Белл потратил все свои сбережения - 80 тыс долларов и взял кредит. В итоге фильм оправдал затраты. Фильм с успехом идет в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса с 28 октября 2016 года. Девочку в фильме озвучила Дейзи Ридли. Известная певица Sia записала новую песню под названием «Angel by the Wings», которая является саундтреком к фильму «The Eagle Huntres».







