Синхронное плавание: красота, которая остаётся за кадром
6 февраля 2017, 12:23
Красота которая остаётся скрытой от наших глаз
Синхронное плавание – необычайно красивый вид спорта, но, к сожалению, часть его красоты практически всегда остаётся скрытой от наших глаз. Фотограф Alex Voyer попытался исправить такое положение вещей серией замечательных снимков.
Источник: fototelegraf.ru
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