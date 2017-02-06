Синхронное плавание: красота, которая остаётся за кадром

Красота которая остаётся скрытой от наших глаз

Синхронное плавание – необычайно красивый вид спорта, но, к сожалению, часть его красоты практически всегда остаётся скрытой от наших глаз. Фотограф Alex Voyer попытался исправить такое положение вещей серией замечательных снимков.