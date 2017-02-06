Болельщики освистали неудачно исполненный гимн России на финале ЧМ по бенди

6 февраля 2017, 12:34

Исполнительница гимна спела неудачно, однажды забыла слова и принесла извинения на английском языке. Болельщики на стадионе в шведском Сандвикене выразили свое недовольство свистом.


Болельщики освистали гимн России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом. Видео было опубликовано на сайте телеканала РЕН ТВ.

Исполнительница гимна спела неудачно, однажды забыла слова и принесла извинения на английском языке. Болельщики на стадионе в шведском Сандвикене выразили свое недовольство свистом, пишет Лента.ру.

Встреча прошла в воскресенье, 5 февраля, и завершилась победой шведской сборной со счетом 4:3.

Таким образом, Швеция стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске.


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