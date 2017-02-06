И.о президента Южной Кореи отказал следователям в допуске на территорию резиденции

Данные следственные действия необходимы для дальнейшей разработки по делу о коррупции в окружении временно отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе. На прошлой неделе следователи с соответствующим ордером суда уже пытались попасть на территорию Голубого дома, но не были допущены туда охраной. Причиной отказа тогда стал особый статус объекта.

"Наша позиция заключается в том, что решение о допуске в Голубой дом принимает не и.о. президента, а глава администрации и начальник службы безопасности", - сообщил журналистам представитель администрации главы государства.





Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того, подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.





В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Теперь импичмент должен утвердить или отменить конституционный суд. Ожидается, что свой вердикт он вынесет до 13 марта. В случае подтверждения отставки Пак Кын Хе досрочные президентские выборы могут пройти уже в апреле-мае, в противном случае они пройдут, как и планировалось, в декабре.