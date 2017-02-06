Раскрыты первые подробности о преемнике суперкара Ferrari F12

В ходе презентации представители Ferrari якобы сообщили, что на разгон с места до ста километров в час суперкар будет тратить менее трех секунд, а для разгона до 200 километров в час ему потребуются менее 8 секунд.





Модернизированная трансмиссия будет переходить на верхнюю передачу на 30 процентов быстрее, а на нижнюю – на 40 процентов. Кроме того, новинку оснастят системой управляемых задних колес.





Участник Ferrari Chat также сообщил, что у суперкара будут новые светодиодные фары, передняя часть кузова станет более агрессивной, а задний диффузор визуально сольется с крышей. В салоне появится новая цифровая приборная панель с диагональю 8,8 дюйма.





По неподтвержденной информации, публичный дебют обновленного Ferrari F12 Berlinetta может состояться уже в начале марта на автосалоне в Женеве.