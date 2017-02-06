Раскрыты первые подробности о преемнике суперкара Ferrari F12
6 февраля 2017, 12:38
Один из членов фанатского форума Ferrari Chat раскрыл первые подробности о новом суперкаре Ferrari, который должен прийти на смену модели Ferrari F12 Berlinetta.
По его словам, он лично присутствовал на закрытом показе новинки, которую в Ferrari пока называют F152M и V12 Sport. Если верить этому источнику, новый суперкар будет оснащен атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, а не нынешним 6,3-литровым агрегатом. Дополнительный объем выльется в дополнительные лошадиные силы: с новым мотором модель получит отдачу 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента вместо прежних 730 лошадиных сил и 690 Нм.
В ходе презентации представители Ferrari якобы сообщили, что на разгон с места до ста километров в час суперкар будет тратить менее трех секунд, а для разгона до 200 километров в час ему потребуются менее 8 секунд.
Модернизированная трансмиссия будет переходить на верхнюю передачу на 30 процентов быстрее, а на нижнюю – на 40 процентов. Кроме того, новинку оснастят системой управляемых задних колес.
Участник Ferrari Chat также сообщил, что у суперкара будут новые светодиодные фары, передняя часть кузова станет более агрессивной, а задний диффузор визуально сольется с крышей. В салоне появится новая цифровая приборная панель с диагональю 8,8 дюйма.
По неподтвержденной информации, публичный дебют обновленного Ferrari F12 Berlinetta может состояться уже в начале марта на автосалоне в Женеве.
Via livecars
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