Доклад Министра финансов РК Султанова Б.Т. на расширенном заседании Правительства РК «Об итогах социально - экономического развития и исполнения госбюджета РК за 2016 год»

(г. Астана, 3 февраля 2017 года)

Уважаемый Елбасы!

Уважаемые коллеги!

Исполнение бюджета 2016 года было направлено на оживление экономики, создание рабочих мест, стимулирование предпринимательства, сохраняя его социальную направленность.

Во-первых. Доходы госбюджета без трансфертов перевыполнены на 482 млрд.тенге. В сравнении с 2015 годом прирост составил 1,3 трлн.тенге, или 25%. В результате сберегли средства Национального фонда на сумму 370 млрд.тенге.

Росту доходов способствовали следующие факторы.

Во-первых, улучшение макроэкономических показателей. К примеру, объем ВВП составил 1%, перевыполнив плановый прогноз. Объем импорта в тенговом выражении возрос на 4,3% к плану, цены на металлы выросли в среднем на 5,2%. Кроме этого, введение прогрессивной ставки экспортной таможенной пошлины на нефть и другие факторы повлияли на перевыполнение доходов.

За счет налогового администрирования сверх плана в бюджет поступило 46 млрд.тенге.

Справочно: в плане предусмотрено 66,7 млрд.тенге. В 2016 году резервом стал перенос внимания с выездных проверок на удаленный анализ деклараций.

Выявлено 72 тыс. несоответствий в налоговых документах и в 57 тыс. случаях налогоплательщики самостоятельно доплатили 34 млрд.тенге.

В рамках реализации поручения из Вашего Послания народу Казахстана о снижении давления на бизнес будут приняты следующие меры.

Любой субъект малого бизнеса, применяющий контрольно-кассовые машины с онлайн оповещением, не будет проверяться. Для таких налогоплательщиков количество проверок сократится примерно на 20%, или 13 тысяч проверок.

Справочно.

Всего за 2016 год проведено 76794 проверок, из них рейдовых проверок и хронометражных обследований 13273 (17,3 %).

Экспортеру, применяющему во всех взаиморасчетах электронные счета-фактуры, мы вернем НДС в два раза быстрее (в течение 30 рабочих дней). Это позволит им получить в более короткие сроки порядка 30 млрд. тенге суммы НДС. Это сократит встречные проверки на 65%, т.е. еще минус 23 тысяч проверок.

Справочно:

За 2016 год 363 экспортерам возвращен НДС на сумму 498 млрд. тенге.

Всего проведено 35 709 встречных проверок.

Регистрация в ИС ЭСФ осуществляется в он-лайн режиме на портале ИС ЭСФ. Необходимо ЭЦП руководителя. На сегодня зарегистрировано 96 тыс.пользователей, выписано 21 млн.счетов-фактур.

Для улучшения администрирования НДС с бизнесом будет обсуждено внедрение специального НДС-счета.

Справочно:

Суть НДС-счета заключается в том, при расчете за товары НДС будет зачисляться на НДС - счет поставщика в казначействе.

Во-вторых. Расходы госбюджета произведены на 1,5 трлн.тенге больше, чем в 2015 году. Процент исполнения составил 98,2%.

По итогам года по республиканскому бюджету сберегли 110 млрд.тенге за счет нераспределенного резерва Правительства и экономии. Не освоено 36 млрд.тенге. Причины - изменения условий заключения контрактов и отставания от графика работ.

По программе «Нұрлы жол» освоено 472 млрд.тенге, или почти 100%.

Согласно Вашим поручениям, озвученным в Послании народу Казахстана 2015 года, повышены размеры заработной платы гражданских служащих, стипендий и пособий, а также проиндексированы пенсии.

За счет перевыполнения доходов и экономии по расходам сформированы кассовые остатки по республиканскому бюджету - 158 млрд.тенге, по местным - 135 млрд.тенге. Они будут направлены на повышение социальных выплат согласно Вашим поручениям, данным в Послании от 31 января т.г.

Для снижения объема теневой экономики в строительстве за счет бюджета будут усилены контроль за полнотой уплаты налогов и противодействие хищениям и другим правонарушениям. Для этого, в системе казначейства будут открыты специальные счета для подрядчиков.

В-третьих. На качество исполнения бюджетных средств повлияли новые законы о государственных закупках и госаудите.

В 2016 году все закупки были переведены на электронный формат, что повысило прозрачность и защиту интересов бизнеса. В итоге, увеличилась конкуренция в конкурсах, это дало экономию 127 млрд.тенге.

Централизована закупка автотранспортных средств. 86% техники на сумму 25 млрд.тенге приобретено у отечественных товаропроизводителей.

В соответствии с вашим поручением будут применены новые инструменты через централизацию закупок и предквалификационный отбор поставщиков. К прошлогоднему пилоту по автомобилям, в первом полугодии мы начнем закупать мебель и продукцию легкой промышленности именно у производителей, а не у посредников.

В 2016 году в рамках перехода органов госфинконтроля на государственный аудит камеральным контролем охвачены бюджетные средства на сумму 4 трлн.тенге. По итогам проверок предотвращены нарушения на сумму 455 млрд.тенге.

В своем Послании Вами дано поручение об усилении контроля расходования средств и повышении их эффективности. Мы усилим службы внутреннего аудита государственных органов. Профильным комитетом Министерства финансов при четком взаимодействии со Счетным комитетом будут выполнены все Ваши поручения.

В-четвертых. В отчетном году дефицит бюджета при плане 903 млрд.тенге снизился до 741 млрд.тенге. Дефицит составил 1,7 % к ВВП.

Государственный долг составил 26% к ВВП и остается в безопасных пределах.

В соответствии с Вашим поручением, данным в Послании операций по заимствованию холдингов и национальных компаний будут строго контролироваться со стороны Правительства.

В-пятых. Принимались дополнительные меры по созданию условий для предпринимательства и привлечению капитала в экономику.

Завершилась акция по легализации. Узаконены 5,7 трлн.тенге.

Поэтому, можно констатировать - цель достигнута.

По управлению госактивами

В 2016 году приватизировано 147 объектов на общую сумму 31 млрд.тенге. Тем самым общее число реализации достигло 394 объекта на 106 млрд.тенге.

Справочно: На 2014-2020 годы запланирована реализация 1 040 объектов. На 2014-2016 годы из запланированных 629 объектов реализовано 394 объекта, или 63%.

В целях выполнения поручений, данных в Послании об ускорении работы по сокращению доли государственной собственности, ранее запланированной на четыре года, работа завершится до конца 2018 года.

Предпродажная подготовка стратегических объектов, оставленных на приватизацию в 2019-2020 годы, завершится в 2018 году.

По Вашему поручению проведена инвентаризация 7-ми тысяч действующих подведомственных организаций. В концу текущего года их количество сократится до 6 тысяч в результате работы по реорганизаций и ликвидаций. Список приватизируемых объектов пополнился 105 предприятиями. Цель следующего года - это дальнейшая оптимизация и передача предприятий частному бизнесу в доверительное управление, доведя их количество до 1 400. В целом - оптимизация в 5 раз.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Работа Министерства финансов и в дальнейшем будет направлена на укрепление экономической устойчивости. Значительный кассовый остаток и ожидаемый прогноз по перевыполнению доходов позволит своевременно и в полном объеме выполнить задачи, озвученные в Вашем Послании.

Благодарю за внимание!