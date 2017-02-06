Тенге еще немного укрепился
6 февраля 2017, 12:40
Курс доллара составил 321,59 тенге.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 321,59 тенге за доллар (-1,33 тенге), сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил– 40 800 тыс. долларов (-11 100 тыс. USD).
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
Напомним, по итогам предыдущей дневной сессии 3 февраля курс доллара составлял 323,68 тенге.
Между тем нефть марки Brent по состоянию на 10.49 по времени Астаны торгуется по 56,97 доллара за баррель.
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