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Тенге еще немного укрепился

6 февраля 2017, 12:40

Курс доллара составил 321,59 тенге.


По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 321,59 тенге за доллар (-1,33 тенге), сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил– 40 800 тыс. долларов (-11 100 тыс. USD).

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Напомним, по итогам предыдущей дневной сессии 3 февраля курс доллара составлял 323,68 тенге.

Между тем нефть марки Brent по состоянию на 10.49 по времени Астаны торгуется по 56,97 доллара за баррель.

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