Тенге еще немного укрепился

По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 321,59 тенге за доллар (-1,33 тенге), сообщает Zakon.kz.





Объем торгов составил– 40 800 тыс. долларов (-11 100 тыс. USD).





В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.





Напомним, п о итогам предыдущей дневной сессии 3 февраля курс доллара составлял 323,68 тенге.



