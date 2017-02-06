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Более 150 россиян заказали электромобиль Jaguar

6 февраля 2017, 12:52

Серийную версию Jaguar I-Pace представят уже в 2017 году, а продажи стартуют в 2018-м.


За 2,5 месяца, прошедших с момента премьеры предсерийного прототипа Jaguar I-Pace на автосалоне в Лос-Анджелесе, заявку на приобретение этой модели оставили уже более 150 россиян. Как сообщает пресс-служба местного офиса Jaguar Land Rover, количество будущих покупателей электромобиля продолжает расти.

Jaguar I-Pace – полноприводный 400-сильный кроссовер с электромоторами на каждой оси и комплектом литий-ионных аккумуляторов на 90 киловатт-часов. В зависимости от методики оценки он проезжает на одном заряде от 354 до 500 км, разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды. Алюминиевую раму и подвески I-Pace позаимствовал у топливного кроссовера F-Pace, но кузов у электромобиля свой собственный – с купеобразными очертаниями, обеспечивающими низкое аэродинамическое сопротивление (коэффициент – 0,29). Пятиместный салон отделан кожей и деревом, в оснащение включено множество умных помощников.

Серийную версию Jaguar I-Pace представят уже в 2017 году, а продажи стартуют в 2018-м. Выпускать машину будут на австрийском сборочном предприятии Magna Steyr.

Текст: Александр Орехов
Фото: Jaguar

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