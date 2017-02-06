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Новости за сегодня

Вопрос налогообложения сельхозпроизводителей на особом контроле

По словам вице-министра К. Айтуганова, ни о каком двойном налогообложении речи и быть не может, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК. Напротив, для кооперативов на селе введены новые льготы.

«В соответствии с действующим законодательством на сельхозкооперативы распространяется специальный налоговый режим, при котором применяются процентная льгота при уплате налогов, за исключением налога на землю и за пользование земляными ресурсами. При этом требования по наличию земли для сельхозкооперативов не распространяется», - сказал К. Айтуганов.

Вместе с тем, юридические лица, которые входят в состав вновь образованных сельхозкооперативов, лишаются специального налогового режима.

«Да это так. Но необходимо напомнить, что с 2015 года данные хозяйства могут воспользоваться общеустановленным режимом для сельхозпроизводителей, который также действуют с 2015 года. Многие этого не знают», - отметил вице-министр.

Данный режим позволяет пользоваться 70-процентной скидкой при уплате НДС, правом на двойной расчет по фонду оплаты труда.

По словам К. Айтуганова, министерства сельского хозяйства и нацэкономики создали рабочую группу, которая сегодня рассматривает вопрос налогообложения для сельхозпроизводителей. Есть определенная договоренность о том, что совместно с сельхозпроизводителями и Палатой предпринимателей данное налогообложение будет внимательно изучено.


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