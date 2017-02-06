М.Кул-Мухаммед поручил нуротановцам усилить контроль за реализацией программы индустриально-инновационного развития

По темпам экономического развития Восток Казахстана занимает сегодня лидирующие позиции в стране.

Сегодня Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" встретился с научной интеллигенцией и трудовыми коллективами Восточного Казахстана , передает , передает Zakon.kz





Главная цель поездки - обсуждение Послания Президента народу Казахстана. Особое внимание он уделил качеству реализации в ВКО государственной индустриально-инновационной программы.





По словам Мухтара Кул-Мухаммеда, по темпам экономического развития Восток Казахстана занимает сегодня лидирующие позиции в стране, что недавно было отмечено на расширенном заседании правительства с участием Главы государства.





Вместе с тем, как подчеркнул Первый зампред партии, показатели могли бы быть еще лучше. Однако не все инвестиционные проекты, которые поддержало в этом регионе государство, дали положительный эффект.



