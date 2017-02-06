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М.Кул-Мухаммед поручил нуротановцам усилить контроль за реализацией программы индустриально-инновационного развития

6 февраля 2017, 13:30

По темпам экономического развития Восток Казахстана занимает сегодня лидирующие позиции в стране.


Сегодня Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" встретился с научной интеллигенцией и трудовыми коллективами Восточного Казахстана, передает Zakon.kz.

Главная цель поездки - обсуждение Послания Президента народу Казахстана. Особое внимание он уделил качеству реализации в ВКО государственной индустриально-инновационной программы.

По словам Мухтара Кул-Мухаммеда, по темпам экономического развития Восток Казахстана занимает сегодня лидирующие позиции в стране, что недавно было отмечено на расширенном заседании правительства с участием Главы государства.

Вместе с тем, как подчеркнул Первый зампред партии, показатели могли бы быть еще лучше. Однако не все инвестиционные проекты, которые поддержало в этом регионе государство, дали положительный эффект.

В этой связи Мухтар Кул-Мухаммед поручил областному филиалу партии усилить контроль за реализацией государственной программы индустриально-инновационного развития.

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