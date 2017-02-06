Назначен зам.директора–официальный представитель СЦК МИК РК М.Жуманбай
6 февраля 2017, 13:35
Ранее занимал должность руководителя Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.
Директор СЦК Евгений Кочетов представил коллективу, заместителя директора – официального представителя СЦК МИК РК Мурата Жуманбая, ранее занимавшего должность руководителя Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz
Мурат Жуманбай родился в 18 января 1983 года, в г.Караганда. В 2004 г. с отличием окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (г.Астана), в 2006 – Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (г.Караганда).
Трудовую деятельность начал в октябре 2004 г. по специальности -преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень.
В апреле 2009 года работал старшим инспектором по особо важным делам Пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция), с марта 2010 года Пресс-секретарь Агентства (начальник Пресс-центра), с декабря 2012 года Советник Председателя - официальный представитель Агентства.
В 2014 г. – 2016 г. Советник Председателя Мажилиса Парламента РК – руководитель Пресс-службы Аппарата Мажилиса РК.
В 2016 г. работал главным консультантом отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.
Фото: nalogikz.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842844-d293ae358fc619e60fd28642cd691610
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...