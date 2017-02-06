Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назначен зам.директора–официальный представитель СЦК МИК РК М.Жуманбай

6 февраля 2017, 13:35

Ранее занимал должность руководителя Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.


Директор СЦК Евгений Кочетов представил коллективу, заместителя директора – официального представителя СЦК МИК РК Мурата Жуманбая, ранее занимавшего должность руководителя Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz

Мурат Жуманбай родился в 18 января 1983 года, в г.Караганда. В 2004 г. с отличием окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (г.Астана), в 2006 – Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (г.Караганда).

Трудовую деятельность начал в октябре 2004 г. по специальности -преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень.

В апреле 2009 года работал старшим инспектором по особо важным делам Пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция), с марта 2010 года Пресс-секретарь Агентства (начальник Пресс-центра), с декабря 2012 года Советник Председателя - официальный представитель Агентства.

В 2014 г. – 2016 г. Советник Председателя Мажилиса Парламента РК – руководитель Пресс-службы Аппарата Мажилиса РК.

В 2016 г. работал главным консультантом отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.

Фото: nalogikz.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...