В Турции при землетрясении пострадали три человека
6 февраля 2017, 13:42
Наиболее сильно от землетрясения пострадал город Айваджик, где разрушилось несколько зданий старой постройки.
По меньшей мере три человека получили легкие ранения в результате землетрясения в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, сообщает РИА Новости.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло у западного побережья Турции. Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC в понедельник. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.
Сообщается, что наиболее сильно от землетрясения пострадал город Айваджик, где разрушилось несколько зданий старой постройки. В город прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, продолжаются поисково-спасательные работы.
Фото: © РИА Новости. Виктория Виатрис
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