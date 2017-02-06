В Таджикистане назвали законным назначение сына президента мэром Душанбе

Старший сын президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе 12 января, он сменил на этом посту Махмадсаида Убайдуллоева.

Законодательство Таджикистана не было нарушено при назначении на должность мэра Душанбе сына президента республики Эмомали Рахмона, 29-летнего Рустама Эмомали, заявил журналистам глава Агентства по государственной службе Джума Давлатов, сообщает РИА Новости





Старший сын президента Таджикистана был назначен мэром Душанбе 12 января, он сменил на этом посту Махмадсаида Убайдуллоева. Ранее Рустам Эмомали возглавлял Таможенную службу и Антикоррупционное ведомство Таджикистана.





"При назначении Рустама Эмомали на должность главы столицы законодательство страны не было нарушено, (назначение — ред.) является продолжением политики по омоложению кадров в госструктурах, которая несколько лет ведется в Таджикистане", — сказал Давлатов, отметив, что "никто не может запретить детям президента занимать высокие должности в государственных структурах".





Глава агентства сообщил, что председатели городов и районов Таджикистана при выполнении своих функциональных обязанностей напрямую подотчетны премьер-министру республики.





Он напомнил, что у Рустама Эмомали — три диплома об окончании местных и иностранных вузов.





"Первые дни работы на новом посту доказали, что он умело справляется со своими обязанностями. Во время его работы в должности руководителя агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией также не было нареканий", — заключил Давлатов.



