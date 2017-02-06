Составлен рейтинг опасных для казахстанских туристов животных

Страховщики проанализировали обращения клиентов, которые были связаны с нападениями различных животных или насекомых за границей с 2011 по 2016 год, и определили опасных животных, из-за которых казахстанские туристы обращались за медицинской помощью за рубежом , передает Zakon.kz





Так, специалистами СК «Kompetenz» было определено что, кто только из животных ни кусал казахстанцев во время отдыха заграницей в период с 2011 по 2016 год, также в ходе анализа были установлены страны, в которых на туристы чаще всего нападали животные.





Чаще всего наши соотечественники подвергаются укусам. Таких за пять лет было 1,7 % от общего числа страховых случаев с отдыхающими. Естественно, это только те, кто обратился за возмещением. Неудивительно, что лидируют в «кусачем» рейтинге – страны Юго-Восточной Азии (66,7 % от всех укусов), больше всего обращений было зарегистрирована в Королевстве Таиланд, где укусы животных и насекомых нередко приводят к серьёзным последствиям, в том числе к аллергическим реакциям.





Чаще всего причиной наступления страхового случая становились:





Медузы





Этот вид морских жителей особенно часто становится причиной обращения за медицинской помощью. Риску подвергаются путешествующие по самым популярным направлениям – Турция, Египет, Болгария, Таиланд, Греция. Последствия укуса медузы могут быть весьма неприятными: ожог, резкая боль, покраснение кожи, появление волдырей. Согласно данным страховщиков каждый пятый отдыхающий на море, имеет неприятный опыт знакомства с медузами. Особенно страдают от медуз – дети, у которых ожоги могут вызвать аллергическую реакцию. При укусе пострадавшему с аллергическими реакциями необходимо показаться в ближайшей клинику, которую оперативно подберут сотрудники страховой компании.





Собаки





Собаки кусали казахстанских туристов в самых разных странах, например, в Индии и Таиланде. Пострадавшие во всех случаях были направлены в ближайшую клинику, где им оказывали необходимую помощь. Стоимость амбулаторной медицинской помощи в таких случаях в среднем составляет от 100 до 300 долларов. Специалисты напоминают о том, что в случае даже после несильного укуса собаки, пострадавшему необходимо обратиться в медицинское учреждение, где ему должна быть проведена вакцинация от бешенства и столбняка.





Насекомые





Насекомые – самый многочисленный класс животных, который включает более 1 миллиона видов. Неудивительно, что эти из-за них в страховую компанию клиенты обращались в Турции, Тайланде, Греции, Болгарии, Вьетнаме, Испании. Насекомые часто настигали отдыхающих на пляжах и в воде, а клещи находили своих «жертв» практически везде.





Рыбы





Рыбы совсем не боятся человека, а их оригинальная окраска «располагает к общению», поэтому многим хочется потрогать рыбку и поиграть с ней в толще воды. Однако у многих рыб имеются ядовитые железы в разных местах, которыми они наносят уколы или укусы и вводят в ранки яд.





Рыбы и любовь туристов к рыбалке становились причинами страховых событий 2 способами. Любители рыбалки травмировались различными снастями, получая резаные или колотые раны, чаще на руках. Туристы встречались с опасными видами морской фауны, во время отдыха на море, в Турции, Греции и Тайланде. К примеру, укол шипов рыбы-паука, на которых размещаются ядовитые железы, чреват возникновением сильной аллергической реакции и сам по себе очень неприятен.





Обезьяны





Чаще всего страховые случаи, связанные с укусами обезьян, происходили с казахстанскими туристами в Тайланде и Китае, где туристы во время экскурсионных программах не редко посещают места обитания этих животных. Довольно часто от обезьян страдали дети от 5 до 15 лет. В таких случаях также необходима прививка от бешенства, которую проводят в муниципальных госпиталях или частных клиниках.



