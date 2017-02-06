Организатором жестокого избиения парня в Шыменте оказался ранее судимый студент колледжа

В Шымкенте полицейские установили участников видеоролика с избиением молодого человека , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





Напомним, что в социальных сетях появился видеоролик инцидента, где неизвестные издеваются над молодым человеком. Установлено, что данный факт произошел 29 января 2017 года в одной из съемных квартир Шымкента. Потерпевшим оказался житель Сарыагашского района, 1997 г.р., студент 4 курса автотехнического колледжа.





"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции ДВД ЮКО задержали подозреваемого в организации данных противоправных действий. Им оказался житель Байдибекского района, 1999 г.р., учащийся 2 курса профессионального технического колледжа, осужденный в 2015 году к двум годам ограничения свободы по статье 106 УК РК. Также в настоящее время подозреваемый привлекается к уголовной ответственности по 3 фактам грабежа, которые расследуются Абайским отделом полиции Шымкента", - сообщили в полиции.





Как выяснилось, 20-летний потерпевший отказался от заявления в полицию, объяснив это тем, что они просто играли.





Полицейскими выясняются все обстоятельства данного инцидента. Подозреваемый находится под поручительством родителей. Проводится проверка.