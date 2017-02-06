Организатором жестокого избиения парня в Шыменте оказался ранее судимый студент колледжа
6 февраля 2017, 13:48
Сам потерпевший отказался от претензий.
В Шымкенте полицейские установили участников видеоролика с избиением молодого человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
Напомним, что в социальных сетях появился видеоролик инцидента, где неизвестные издеваются над молодым человеком. Установлено, что данный факт произошел 29 января 2017 года в одной из съемных квартир Шымкента. Потерпевшим оказался житель Сарыагашского района, 1997 г.р., студент 4 курса автотехнического колледжа.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции ДВД ЮКО задержали подозреваемого в организации данных противоправных действий. Им оказался житель Байдибекского района, 1999 г.р., учащийся 2 курса профессионального технического колледжа, осужденный в 2015 году к двум годам ограничения свободы по статье 106 УК РК. Также в настоящее время подозреваемый привлекается к уголовной ответственности по 3 фактам грабежа, которые расследуются Абайским отделом полиции Шымкента", - сообщили в полиции.
Как выяснилось, 20-летний потерпевший отказался от заявления в полицию, объяснив это тем, что они просто играли.
Полицейскими выясняются все обстоятельства данного инцидента. Подозреваемый находится под поручительством родителей. Проводится проверка.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842849-7b0dfc342b97495826949d47a8c61826
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...