Вышел трейлер новых «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом
6 февраля 2017, 13:48
Премьера пятой ленты франшизы «Пираты Карибского моря» намечена на 24 мая 2017 года.
Киностудия Disney выпустила новый проморолик фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом. Трейлер опубликован на YouTube-канале Disney Movie Trailers. В клипе играет композиция Ain't No Grave Джонни Кэша, сообщает Lenta.ru.
В новой картине капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится старый противник, капитан Салазар, решивший уничтожить всех моряков на свете. Героя спасет только мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю власть над морями.
В фильме также сыграли Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум. Премьера пятой ленты франшизы «Пираты Карибского моря» намечена на 24 мая 2017 года.
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