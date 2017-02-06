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Новости за сегодня

В министерстве финансов РК приступили к исполнению Послания Президента РК

 

Минфин РК пересматривает системные подходы к аудиторской деятельности в сторону усиления ответственности аудиторских компаний.

В министерстве финансов Республики Казахстан приступили к исполнению Послания Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

К диалогу о дальнейшем реформировании регулирования аудиторской деятельности сегодня были приглашены представители аудиторского сообщества, Национальной палаты предпринимателей, Министерства национальной экономики и другие представители бизнеса.

Улучшение качества аудиторских услуг веление времени, акцент на это сделал и Президент в своем Послании, поэтому мы намерены приступить к изменению законодательства с учетом анализа передового отечественного и зарубежного опытов - отметил в ходе встречи вице-министр финансов Руслан Бекетаев.

Участники встречи активно обсудили дальнейшие шаги модернизации законодательства, которая должна улучшить инвестиционную привлекательность экономики Казахстана через повышение уровня доверия к публичным финансовым отчетностям.

Передовой опыт развитых стран, которые занимают лидирующие положения в Глобальном индексе конкурентоспособности, указывает на необходимость создания эффективной системы госнадзора за аудиторами и аудиторскими фирмами на основе контроля.

При выработке комплекса мер в рамках Третьего приоритета «Макроэкономическая стабильность» Послания Президента предлагается пересмотреть систему аудиторской деятельности в сторону усиления ответственности аудиторских компаний.

6 февраля 2017, 13:39
Источник, интернет-ресурс: Министерства финансов РК

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