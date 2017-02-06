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Новости за сегодня

В январе 2017 года государственными инспекторами труда выявлена задолженность по зарплате на сумму 200 млн. тенге

 

С начала текущего года государственными инспекторами труда в 44 предприятиях республики выявлена текущая задолженность по заработной плате перед 348 работниками на сумму 200 млн. тенге. Руководителям данных предприятий выдано 40 обязательных для исполнения предписаний и наложено 20 штрафов на сумму 4 млн. тенге.

В результате принятых мер задолженность погашена на сумму 50 млн. тенге. Защищены права более 300 работников, в том числе на 3-х предприятиях республики полностью погашена задолженность на сумму 17 млн. тенге перед 158 работниками, в ТОО «СП Sareco» - 14,9 млн. тенге перед 118 работниками (Акмолинская область), в ТОО «Жамбылгипс» - 1,1 млн. тенге перед 23 работниками и ТОО «Жамбылгипсстрой» - 1 млн. тенге перед 12 работниками (Жамбылская область).

Министерством труда и социальной защиты населения РК будет продолжена работа по выявлению и устранению задолженности по заработной плате и защите трудовых прав граждан.

6 февраля 2017, 13:52
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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