Faraday Future сократил планы в 15 раз

Завод нового производителя электрокаров Faraday Future в Неваде будет достроен и начнет выпускать машины уже в августе. С соответствующим заявлением выступил сити-менеджер Северного Лас-Вегаса доктор Цюн Лю, поддерживающий проект.





Строительство этого предприятия остановилось в ноябре прошлого года – у инвестора Faraday Future, китайского миллиардера Цзя Юэтина закончились деньги. Правда, в самой компании эту остановку объяснили тем, что все силы были брошены на подготовку первой серийной модели – электрического кроссовера FF 91. Как бы то ни было, новый конкурент Tesla успел задолжать и застройщикам, и поставщикам, и даже компании, которая готовила премьеру электромобиля.





Теперь работы возобновились, но речь идет уже не о заводе стоимостью в 1 миллиард долларов с производственной мощностью в 150 тысяч машин в год – его достроят когда-нибудь потом, а для начала «Фарадей» откроет мини-фабрику, чтобы поскорее наладить серийное производство FF 91. По предварительным данным, с этого конвейера ежегодно будет сходить менее 10 тысяч авто – тоже, в общем-то, немало, учитывая, что ориентировочная цена большого кроссовера – 300 тысяч долларов.





Помимо производственных планов, «Фарадею» пришлось пересмотреть и модельный ряд. Изначально предполагалось выпустить до семи электромобилей, но в итоге американо-китайский стартап решил остановиться на двух: FF 91 и его младшем брате FF 81.





По-настоящему массовое производство Faraday Future должно начаться в 2019 году на новом заводе компании LeEco в Китае. Это предприятие, субсидируемое местными властями, будет также выпускать электромобили марки LeSEE – еще одного стартапа Юэтина.



