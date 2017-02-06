В столице пресечена деятельность организованно-преступной группы в сфере игорного бизнеса

Одним из приоритетных направлений деятельности Службы экономических расследований является противодействие «теневой» экономике, в т.ч. незаконному предпринимательству.

Незаконное предпринимательство - это прежде всего нарушение общих принципов установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Наиболее распространенным видом незаконного предпринимательства является незаконная организация игорного бизнеса.

Правонарушения в данной сфере по своей природе, носят латентный характер и их раскрытие по горячим следам крайне затруднительно, а зачастую и невозможно.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по г.Астана на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов организации незаконного игорного бизнеса.

Одним из ярких примеров борьбы с правонарушениями в данной сфере деятельности является документирование преступной деятельности организованной преступной группы (далее - ОПГ) Лабунец А.А. и других.

Так в 2015 году в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий пресечена деятельность ОПГ, члены которой под видом предоставления интернет услуг, незаконно организовали онлайн - казино, при этом указанные лица соблюдали необходимые элементы конспирации, роли которых были четко распределены.

В результате проведенных мероприятий было ликвидировано 10 незаконных точек, в ходе обысков в игорных заведениях изъято 148 процессоров и моноблоков, а также денежные средства на общую сумму 35 тысяч долларов США и 500 тысяч тенге.

В 2015 году данное уголовное дело по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и ст. 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса) предано суду.

В феврале 2016 года вынесен приговор судом Сарыаркинского района № 2 города Астана с назначением подсудимым наказания в виде штрафа от 3000 до 5000 МРП с конфискацией имущества, добытого незаконным путем.

В результате совместных действий, на данный приговор суда Прокуратурой города внесен протест, поскольку суд первой инстанции исключил квалифицирующий признак «организованная преступная группа» (ОПГ).

В январе 2017 года по результатам рассмотрения внесенного протеста, приговором Судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны вся преступная группа - 5 человек осуждены по всем предъявленным статьям обвинения к лишению свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества, в т.ч. и за организацию и участие в ОПГ, организатор ОПГ Лабунец А.А. приговорен к 7 годам лишения свободы.

Виновные лица взяты под стражу в зале суда.