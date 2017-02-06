В Алматы продолжается суд над подозреваемыми в убийстве и расчленении мужчины

Дело об убийстве 25-летнего Ситак Р., расчлененное тело которого была найдено в мусорных контейнерах в Алматы, возобновлено, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.





"В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы на основании ответа Управления специальных прокуроров прокуратуры города Алматы о прекращении досудебного расследования за недоказанностью состава уголовного правонарушения по уголовному делу, зарегистрированного в ЕРДР (едином реестре досудебных раследований) по заявлению подсудимых о применении в отношении них недозволенных методов ведения следствия, возобновлено производство по уголовному делу в отношении А. и К., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.99 ч.2 п.7, ст. 188 ч.2 п.1, ст. 384 ч.3 (убийство, кража, незаконное похищение или сокрытие документов, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Республики Казахстан" - говорится в сообщении суда.





Напомним, утром 7 сентября по ул.Абылай хана в мусорных баках, расположенных около дома номер 30, мужчина без определенного места жительства нашел пакеты с частями тела - головой и рукой .





15 сентября 2016 года появилась информация о том, что сотрудниками алматинской полиции установлены и задержаны в городе Байконур подозреваемые в совершении убийства гражданина Ситак Р., 1991 года рождения, части тела которого были обнаружены 7 сентября в мусорном баке во дворе одного из жилых домов, расположенных в Алмалинском районе Алматы", - говорится в сообщении.

Подозреваемые - уроженцы ВКО и Павлодара, 1993 и 1994 годов рождения. Установлено, что убийство своего знакомого , мужчины совершили на почве ссоры, из-за сложившихся неприязненных отношений.





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