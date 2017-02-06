Быстрейший Mercedes-AMG: каким он будет













Что касается технической стороны модели, то представители немецкой марки не спешат раскрывать подробности. Известно, что автомобиль будет весить всего 1 000 кг. Силовую установку инженеры решили позаимствовать из болида Формулы-1. Это 1.6-литровый турбомотор V6 и гибридная система, которые вместе смогут выдавать 1 000 сил. То есть соотношение мощности к массе у гиперкара один к одному.













Что касается цены, то, по предварительной информации, за каждый из 300 автомобилей придётся выложить около 2.5 млн долларов. Распродать их немцы планируют ещё до премьеры модели во Франкфурте.