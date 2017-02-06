Быстрейший Mercedes-AMG: каким он будет
6 февраля 2017, 14:29
Независимый дизайнер показал свой взгляд на Project One — гибрид с силовой установкой от болида Формулы-1.
До официального дебюта первого гиперкара Mercedes-AMG, назвать который решено Project One, ещё почти год. Его должны показать на автосалоне во Франкфурте осенью 2017-го. Однако дизайнеры уже вовсю фантазируют о внешности новинки. В основе их работ несколько тизеров с очертаниями гибрида и уже представленные концепты марки, такие как Mercedes-AMG Vision Gran Turismo. На фото ниже рендер одного из зарубежных автомобильных порталов. Он сочетает в себе всю известную информацию о Project One, сообщает kolesa.kz.
Что касается технической стороны модели, то представители немецкой марки не спешат раскрывать подробности. Известно, что автомобиль будет весить всего 1 000 кг. Силовую установку инженеры решили позаимствовать из болида Формулы-1. Это 1.6-литровый турбомотор V6 и гибридная система, которые вместе смогут выдавать 1 000 сил. То есть соотношение мощности к массе у гиперкара один к одному.
Что касается цены, то, по предварительной информации, за каждый из 300 автомобилей придётся выложить около 2.5 млн долларов. Распродать их немцы планируют ещё до премьеры модели во Франкфурте.
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