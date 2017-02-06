Штраф по предписанию

В прошлом году в СМАС г. Алматы поступило большое количество обращений от водителей об отмене предписаний УАП ДВД г. Алматы. Однако такого рода жалобы суд оставляет без удовлетворения.

Судья СМАС г. Алматы Айым Шаяхметова пояснила, что предписание документ упрощенной окончательной формы административного производства, в нем указан результат показания специальных автоматизированных измерительных средств, работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение нарушения ПДД, за которые предусмотрена административная ответственность. Как показывает судебная практика, большое число проблемных вопросов возникает при изучении в судах жалоб на предписания о необходимости уплаты штрафов по административным правонарушениям. Дела данной категории рассматриваются в течение десяти суток в порядке гл. 44 КоАП РК.

- Оборудование фиксирует нарушения по разметке, ремням безопасности и превышению скоростного режима. Данный прибор внедрен в 2015 году. В прошлом году резко увеличилось число жалоб на результаты фиксирования. Почти каждое третье обращение, поступившее в суд, требовало отмены предписания, рассказала судья А. Шаяхметова.

Однако предписание не выносится исполнителем, оно оформляется в автоматическом режиме, после чего ответственное лицо производит его распечатку и направляет по почте. В соответствии с ч. 1 ст. 819 КоАП судья, орган (должностное лицо) при рассмотрении дела обязаны выяснить, было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, причинен ли имущественный ущерб, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

- Основную массу такого рода жалоб судьи оставляют без удовлетворения, потому что предписание является оконченным результатом показаний специальных автоматизированных измерительных средств. Выходит, что водители сами нарушают ПДД. Многие граждане ссылаются на ст. 62 КоАП РК, мотивируя тем, что прошел двухмесячный срок и они получили предписание поздно, в связи с чем полагают его отменить и прекратить административное дело. Однако на этом основании срок давности к предписаниям не применяется, отметила Айым Шаяхметова.

В соответствии с ч. 4 ст. 802 КоАП РК с момента надлежащего доставления уведомления (извещения) о вынесении предписания о необходимости уплаты штрафа лицу (владельцу или собственнику транспортного средства) дело об административном правонарушении считается возбужденным. Одновременно по смыслу п. 2) ч. 1 ст. 807 КоАП РК на это лицо налагается штраф, т.е. предписание о необходимости уплаты штрафа является документом, на основании которого возбуждается административное производство, и им же это производство заканчивается путем наложения административного штрафа и направления предписания на исполнение.

Как пояснила судья, согласно ч. 2 ст. 31 КоАП РК собственник или владелец транспортного средства, в отношении которого вынесено предписание, освобождается от административной ответственности за правонарушение, совершенное с участием этого транспортного средства, если в ходе проверки по его сообщению или заявлению будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент фиксации правонарушения либо оно выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Однако, по словам Айым Шаяхметовой, чаще всего водители просто не признают вину и хотят уйти от ответственности, чтобы не оплачивать штраф.

- Среди доводов: автоматизированное средство не исправно. В таких случаях мы тоже не можем отменить предписание. Заявитель должен обратиться в гражданский суд и признать сертифицированный прибор недействительным, сказала судья.

Так, к примеру, гражданин М. Иванов обратился в СМАС г. Алматы с жалобой об отмене предписания и прекращении административного производства. В судебном заседании мужчина поддержал доводы, указанные в своей жалобе и пояснил, что 20 апреля 2016 года на его адрес направлено письмо УАП ДВД г. Алматы о необходимости предоставления в Процессинговый центр документа, подтверждающего уплату штрафа. 26 апреля 2016 года М. Иванов направил ходатайство в форме электронного документа в уполномоченный орган о предоставлении протокола об административном правонарушении и постановления по делу. 5 мая 2016 года он получил ответ о том, что основанием привлечения его к административной ответственности является вынесенное на его имя предписание. М. Иванов полагал, что уполномоченным органом был пропущен срок для привлечения его к административной ответственности в соответствии ч. 1 ст. 62 КоАП РК, согласно которой лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения. В связи с этим он просил отменить предписание.

В суде было установлено, что собственником автомашины марки «Toyota Camry» является М. Иванов. Сертифицированным техническим средством зафиксировано нарушение по ч. 1 ст. 592 КоАП РК, которая предусматривает ответственность за превышение водителями установленной скорости движения автомобиля на величину от десяти до 20 километров в час и влечет штраф в размере десяти МРП.

Предписание было вынесено на собственника транспортного средства М. Иванова, зафиксировано в автоматическом режиме фото и видеосъемкой и направлено посредством АО «Казпочта» на его адрес.

Кроме того, в своей жалобе М. Иванов подтвердил факт владения и управления автомобилем, тем самым взял на себя ответственность за несоблюдение Правил дорожного движения, и соответственно, за взыскание, наложенное по данному административному правонарушению.

Данное административное правонарушение зафиксировано 15 февраля 2016 года и возбуждено уполномоченным органом без нарушения сроков, предусмотренных ст. 62 КоАП РК.

Таким образом, постановлением суда в удовлетворении жалобы М. Иванова было отказано.

Сахибам Садырова