Нефть дорожает после расширения санкций США против Ирана

По состоянию на 08.18 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% — до 57,01 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась также на 0,35% — до 54,02 доллара за баррель.





Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. В ответ на действия Тегерана Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.





Трейдеры отмечают, что усиление напряжения в отношениях между США и Ираном говорит о возможности дальнейшего ужесточения американских санкционных мер против Тегерана в будущем, пишет агентство Рейтер. По мнению участников торгов, это может повлиять на экспорт нефти из Ирана.