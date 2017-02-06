Житель ВКО осужден за убийство предпринимательницы

Мужчина осужден к длительному сроку за жестокое убийство предпринимательницы в Восточно-Казахстанской области, сообщили в областном суде.

Как следует из текста приговора, женщина имела небольшой бизнес на местном рынке. В день убийства при себе имела примерно полмиллиона тенге, так как собиралась в скором времени ехать в Монголию за товаром.





Она вместе с подругой зашла в гости к знакомому и его сожительнице и вчетвером они стали выпивать. Когда предпринимательница сильно опьянела, то начала доставать из поясной сумки крупные денежные купюры и размахивать ими перед присутствующими. Когда две других женщины ушли спать, мужчина ударил несколько раз ножом предпринимательницу. Из-за сильного опьянения жертва не могла кричать и сопротивляться. Забрав деньги, убийца закопал тело в огороде.



