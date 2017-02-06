Житель ВКО осужден за убийство предпринимательницы
6 февраля 2017, 14:43
Житель Шемонаихи зверски убил свою знакомую предпринимательницу из-за 500 тысяч тенге.
Мужчина осужден к длительному сроку за жестокое убийство предпринимательницы в Восточно-Казахстанской области, сообщили в областном суде.
Как следует из текста приговора, женщина имела небольшой бизнес на местном рынке. В день убийства при себе имела примерно полмиллиона тенге, так как собиралась в скором времени ехать в Монголию за товаром.
Она вместе с подругой зашла в гости к знакомому и его сожительнице и вчетвером они стали выпивать. Когда предпринимательница сильно опьянела, то начала доставать из поясной сумки крупные денежные купюры и размахивать ими перед присутствующими. Когда две других женщины ушли спать, мужчина ударил несколько раз ножом предпринимательницу. Из-за сильного опьянения жертва не могла кричать и сопротивляться. Забрав деньги, убийца закопал тело в огороде.
На следующий день он рассчитался с долгами и купил подержанный ВАЗ, а вечером к нему домой пришла полиция.
Когда полицейские нашли нож, мужчина признался в содеянном. Его причастность к убийству подтвердили результаты экспертизы. Суд, учитывая, что мужчина ранее уже был судим, приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить материальную компенсацию мужу погибшей за похороны в сумме почти 1 миллион тенге, а также 2 миллиона тенге компенсации морального вреда.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото © Sputnik / Табылды Кадырбеков
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