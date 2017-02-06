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Новости за сегодня

Назначен заместитель директора-официальный представитель СЦК МИК РК

 

Директор СЦК Евгений Кочетов представил коллективу, заместителя директора - официального представителя СЦК МИК РК Мурата Жуманбая, ранее занимавшего должность руководителя Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz

Мурат Жуманбай родился в 18 января 1983 года, в г.Караганда. В 2004 г. с отличием окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (г.Астана), в 2006 - Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (г.Караганда).

Трудовую деятельность начал в октябре 2004 г. по специальности - преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень.

В апреле 2009 года работал старшим инспектором по особо важным делам Пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция), с марта 2010 года Пресс-секретарь Агентства (начальник Пресс-центра), с декабря 2012 года Советник Председателя - официальный представитель Агентства.

В 2014 г. - 2016 г. Советник Председателя Мажилиса Парламента РК - руководитель Пресс-службы Аппарата Мажилиса РК.

В 2016 г. работал главным консультантом отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководителем Управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК.

 

6 февраля 2017, 14:40
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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