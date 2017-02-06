Продажа рубля обменными пунктами за январь-декабрь 2016 года

В 2016 году продажи рубля в обменных пунктах упали впервые с 2009. За год казахстанцы выкупили российской валюты на 679,8 миллиона тенге - на 10% меньше, чем годом ранее. В рублях продажи сократились почти на 40%.

За 2016 год казахстанцы выкупили в обменниках 132,8 миллиона рублей - на 39,8% меньше, чем в 2015 году.

В тенговом эквиваленте продажи составили 679,8 млн тг, минус 10,4% год-к-году.

Для сравнения, по итогам 2015 объем купленной жителями РК российской валюты вырос к 2014 в рублях - вдвое, в тенге - более чем в полтора раза.

Ранее спад наблюдался лишь в кризисном 2009 году, когда продажи рубля обменными пунктами составили в тенговом эквиваленте всего 97,7 млн тг, на 4,9% меньше, чем в 2008 году.

Такая же картина наблюдается по всей мультивалютной корзине. Так, в обменники продажи американской валюты сократились на 19,5% в тенге и почти вдвое - в долларах, продажи евровалюты немного выросли в тенговом эквиваленте (на 8,8%), однако в евро - снизились почти на 30%.

Примечательно, что если снижение спроса на рубли отмечается впервые с 2009 года, то падение продаж евро и долларов длится второй год подряд.

Наибольшие объемы рублей в тенговом эквиваленте были проданы казахстанцам в мегаполисах (Алматы - 107,4 млн тг, -19,4% за год, Астана - 79 млн тг, -25,8%).

Также среди лидеров - граничащие с Россией Восточно-Казахстанская область (71,4 млн тг, -17,6%), Костанайская область (61,3 млн тг, +23,3%), и Западно-Казахстанская область (57,1 млн тг, -4,4%).

Костанайская область - единственный регион среди ключевых покупателей рублей, показавший прирост, и это самый значительный годовой рост по РК. Также значительное увеличение объемов продаж рублей обменными пунктами отмечено в Жамбылской области - сразу +20%, до 10,1 млн тг.