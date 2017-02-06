Верховный суд запустил пилотный проект по внедрению обязательного досудебного урегулирования споров по отдельным категориям споров в порядке медиации

Одним из приоритетных направлений совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан является развитие примирительных процедур.

Верховным Судом в реализацию поручений Главы государства данных на VII съезде судей республики, в целях дальнейшего расширения сферы применения медиации запущен пилотный проект по внедрению обязательного досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации.

Соответствующее Положение о реализации пилотного проекта утверждено распоряжением Председателя Верховного Суда.

Проектом будут охвачены такие категории споров (конфликтов), по которым обязательно проведение медиации как наследственные, о расторжении брака и разделе имущества, о выселении и по вопросам управления кондоминиумом, по договорам займа, некоторые трудовые споры и др. Пилотный проект реализуется в ювенальных судах, в специализированных межрайонных экономических и в районных и приравненных к ним судах, рассматривающих гражданские дела.

В рамках пилотного проекта судами проводится разъяснительная работа среди населения, в частности, в зданиях судов размещены информационные стенды, на интернет-ресурсах местных судов опубликована информация о ходе реализации пилотного проекта.

В рамках Меморандума по развитию института медиации, подписанного Верховным Судом и Ассамблеей народа Казахстана осуществляется взаимодействие по развитию и внедрению альтернативных и иных внесудебных способов разрешения споров в частности, медиации, способствующей снижению уровня конфликтности в обществе, проводится разъяснительная работа среди населения об институтах досудебного и внесудебного урегулирования споров (конфликтов), преимуществах их применения, упрощения процедуры взыскания сумм задолженностей за коммунальные услуги путем совершения исполнительной надписи нотариуса, открыты кабинеты медиации с привлечением судей в отставке.