Казахстанцы выиграли еще одну медаль Универсиады в лыжной эстафете
6 февраля 2017, 14:58
Казахстанцы финишировали вторыми уступив сборной России менее двух секунд.
Казахстанские лыжники завоевали еще одну медаль 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В командной эстафете четыре по 7,5 километра, казахстанская команда в составе которой выступали Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин, финишировали вторыми уступив сборной России менее двух секунд.
Сборная России одержала победу с результатом один час и 12:49.3 минуты. Медаль бронзового достоинства завоевали спортсмены из Чехии.
В копилке сборной Казахстана 25 медали: десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.
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