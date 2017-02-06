Казахстанцы выиграли еще одну медаль Универсиады в лыжной эстафете

6 февраля 2017, 14:58

Казахстанцы финишировали вторыми уступив сборной России менее двух секунд.


Казахстанские лыжники завоевали еще одну медаль 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В командной эстафете четыре по 7,5 километра, казахстанская команда в составе которой выступали Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин, финишировали вторыми уступив сборной России менее двух секунд.

Сборная России одержала победу с результатом один час и 12:49.3 минуты. Медаль бронзового достоинства завоевали спортсмены из Чехии.

В копилке сборной Казахстана 25 медали: десять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.


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