Универсиады 2017: Самые яркие моменты показательного выступления фигуристов

Накануне «Алматы арене» состоялись показательные выступления фигуристов 28 Всемирной зимней универсиады. Казахстанских зрителей они, конечно порадовали настоящим фееричным шоу.





Как отметили в дирекции Универсиады, исполнительское и актерское мастерство фигуристов, не оставило равнодушными собравшихся зрителей. Полюбившиеся им за несколько последних дней спортсмены по традиции выходили на лед под бурные аплодисменты. Прощание фигуристов с Универсиадой-2017 было немного грустным, но оставляющим надежды на повторение подобных зрелищ на казахстанской земле.



Первой на лед вышла казахстанка Мария Гречанная. Молодая спортсменка является надеждой сборной, и по окончании номера она заслужила свою порцию аплодисментов, так же, как и ее коллеги – пара Анастасия Камзаева и Абиш Байтканов. В череде победителей, призеров и участников Игр каждый из вышедших на лед, будь-то итальянец Иван Риджини, россияне Артур Дмитриев и Елизавета Туктамышева, казахстанец Абзал Ракимгалиев, немцы Катарина Мюллер-Тим Дик или швед Александр Майоров, наверняка надолго запомнится казахстанским зрителям и можно быть уверенным в том, что в лице многоликого Казахстана все они приобрели верных болельщиков. Ну и, конечно же, бурю оваций сорвал Денис Тен. Новоиспеченный чемпион Универсиады подвел итог прекрасному шоу зажигательным исполнением номера с оттенками футуризма.







































































































































































































































































































































Фото: Ильи Афанасьева