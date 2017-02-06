В Алматы Гелендваген врезался в пилон на автозаправке

В результате ДТП пострадали водитель внедорожника и его ребенок.

В Алматы на улице Жарокова водитель Mercedes G-class, уходя от столкновения, врезался в пилон заправочной станции, сообщает сообщает Zakon.kz





По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Galant выезжая с улицы Байкодамова, не пропустил водителя автомобиля Mercedes, который ехал по ул. Жарокова в северном направлении. Во избежание столкновения водитель G-класса вывернул руль вправо и перелетев через арык, столкнулся с пилоном заправочной станции.





В результате ДТП пострадали водитель и маленький пассажир автомобиля Mercedes. Ребенок, сидевший на переднем сидении, без детского автокресла и не пристегнутый, ударился головой и не приходил в сознание до приезда скорой медицинской помощи.







