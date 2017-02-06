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В Алматы Гелендваген врезался в пилон на автозаправке

6 февраля 2017, 15:11

В результате ДТП пострадали водитель внедорожника и его ребенок.


В Алматы на улице Жарокова водитель Mercedes G-class, уходя от столкновения, врезался в пилон заправочной станции, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Galant выезжая с улицы Байкодамова, не пропустил водителя автомобиля Mercedes, который ехал по ул. Жарокова в северном направлении. Во избежание столкновения водитель G-класса вывернул руль вправо и перелетев через арык, столкнулся с пилоном заправочной станции.

В результате ДТП пострадали водитель и маленький пассажир автомобиля Mercedes. Ребенок, сидевший на переднем сидении, без детского автокресла и не пристегнутый, ударился головой и не приходил в сознание до приезда скорой медицинской помощи.



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