Доклад Министра национальной экономики РК Т. М. Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса Парламента по вопросу развития местного самоуправления

(г. Астана, 18 января 2017 года)

Уважаемый Нурлан Зайруллаевич!

Уважаемые депутаты!

Разрешите представить Вашему вниманию проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления».

Главой государства Н.А. Назарбаевым в рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», 98-й шаг, поручено на уровне города районного значения, села, поселка и сельского округа внедрить самостоятельный бюджет местного самоуправления.

Национальной комиссией по модернизации проработаны подходы по внедрению самостоятельного бюджета местного самоуправления с учетом опыта стран ОЭСР (в частности, Польша).

Международный опыт показывает, что развитие системы местного самоуправления является одним из непременных условий экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества.

В Казахстане принята Концепция развития местного самоуправления (далее - Концепция), в основу которой были заложены общепризнанные ценности муниципальной демократии и муниципального управления, закрепленные в Европейской хартии местного самоуправления.

Данная Концепция определила развитие местного самоуправления в Республике Казахстан в два этапа:

Первый этап (2013-2014 годы) - расширение потенциала действующей системы на нижних уровнях управления;

Второй этап (2015-2020 годы) - дальнейшее развитие местного самоуправления.

Для решения задач первого этапа (2013-2014 годы) реализации Концепции в 2013 году принят Закон по вопросам развития местного самоуправления и соответствующие подзаконные акты.

Так, закреплены нормы, определяющие полномочия органов МСУ, деятельность схода и собраний местного сообщества, порядок проведения выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов (далее - акимы сел) и расширение их полномочий.

В целях расширения финансовой самостоятельности органов МСУ в решении вопросов местного значения акимы сел наделены правом формирования доходных источников МСУ и открытия контрольных счетов наличности (КСН).

28 ноября 2014 года Законом РК по вопросам налогообложения органам местного самоуправления переданы поступления от 4 видов налогов (индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты, налог на имущество физических лиц, налог на транспорт с физических лиц и земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов), которые начали поступать на КСН с мая 2015 года.

На втором этапе реализации Концепции (2015-2020 годы) принимаются меры по дальнейшему разграничению функций местного государственного управления и самоуправления, формированию бюджета и собственности МСУ.

В ноябре 2015 года принят Закон и соответствующие НПА, предусматривающие расширение доходной базы КСН путем передачи дополнительно двух налогов (на транспорт и земельный налоги с юридических лиц), расширение полномочий собрания местного сообщества в части согласования кандидатуры акима села для участия в выборах и инициирования вопроса об его освобождении, создание общественных структур для взаимодействия акима города с населением, расширение полномочий акима села по контролю за целевым использованием земельных участков на соответствующей территории, а также вовлечение населения в процесс управления коммунальной собственностью.

Финансирование расходов МСУ сегодня осуществляется в рамках:

- 19-ти бюджетных программ в составе бюджета района (города областного значения).;

- и собственных доходов, которые находятся на контрольном счете наличности органа местного самоуправления.

В представленном вам проекте Закона по вопросам развития местного самоуправления (далее - Законопроект) предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ, расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Бюджетный, Налоговый и Гражданский кодексы, Законы РК «О государственном имуществе», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе».

Как, вам известно, бюджетная система страны состоит из 3-х уровней. На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет.

Речь идет почти о 2,5 тысячах административных единицах.

В рамках разработки Законопроекта изучен опыт внедрения самостоятельного бюджета местного самоуправления отдельных стран ОЭСР, в частности Польши, в которых административно-территориальное деление в целом схоже с условиями Республики Казахстан.

Например, в Польше, бюджет гмины (нижнего уровня местного самоуправления) формируется за счет собственных доходов, а также субвенций и целевых дотаций из вышестоящего бюджета. И все это составляет самостоятельный бюджет местного самоуправления. Бюджет утверждается представительным органом, т.е. советом гмины, и реализуется исполнительным органом гмины - вуйтом.

Необходимо отметить, что сельские гмины по численности населения в 3 раза больше, чем сельские округа в Казахстане: 7 тыс. против 2 тыс. человек.

Бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 чел., а с 2020 года - повсеместно.

Определены доходные источники бюджета МСУ, состоящие из:

1) налоговых поступлений:

- индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты;

- налог на имущество физических лиц;

- налог на транспорт с физических и юридических лиц;

- земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов,

- плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;

2) неналоговых поступлений:

- доходы от имущественного найма (аренды) государственного имущества;

- добровольные сборы физических и юридических лиц;

- штрафы, взимаемые акимами за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;

- доходы от продажи коммунальной собственности;

- трансферты из районного бюджета.

Бюджет МСУ будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села.

Таким образом, предусмотрены механизмы, позволяющие планировать расходы бюджета с учетом интересов местного сообщества.

Расходы определены на уровне действующих в Бюджетном кодексе 19-ти направлений расходов акима села:

- дошкольное воспитание и обучение;

- благоустройство и озеленение населенных пунктов;

- строительство, реконструкция, ремонт и содержание автодорог;

- организация водоснабжения населенных пунктов;

- и другие.

Внедрение самостоятельного бюджета МСУ также вызывает потребность образования института «коммунальной собственности МСУ», которого сегодня нет.

Вся коммунальная собственность на территории села входит в состав коммунальной собственности района и управляется акиматом района.

Законопроектом вносятся нормы в Гражданский кодекс и в Закон «О государственном имуществе», определяющие понятие коммунальной собственности МСУ, порядок формирования и управления данной собственностью.

Имущество МСУ будет состоять из имущества местной казны (средства бюджета МСУ, иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами) и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами.

Порядок формирования и управления коммунальным имуществом МСУ будет осуществляться по аналогии с коммунальным имуществом района.

При этом, управление коммунальной собственностью МСУ возлагается на аппарат акима села по согласованию с собранием местного сообщества.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» в части наделения маслихатов районов полномочиями по утверждению бюджета МСУ, расширения полномочий акима села и его аппарата по исполнению бюджета МСУ и управлению коммунальным имуществом МСУ.

В целях повышения кадрового потенциала органов местного самоуправления по вопросам организации сходов и собраний, планированию и расходованию средств КСН, сбору налогов, осуществления государственных закупок в регионах проводится специальный курс обучения, организованный Министерством национальной экономики совместно с Учебным центром «Зерде».

Также, акиматами областей сформированы информационно-разъяснительные группы из числа сотрудников управлений экономики и финансов, органов казначейства и государственных доходов и разработаны сетевые графики их выездов в города районного значения, села, поселки и сельские округа в целях подготовки специалистов аппаратов акимов сел по вопросам бюджетного планирования, исполнения и управление коммунальным имуществом.

Кроме того, будет продолжена работа по дальнейшему обучению акимов и сотрудников аппаратов по планированию и исполнению бюджета и управлению коммунальным имуществом на курсах Академии госуправления и в региональных центрах переподготовки госслужащих.

В целом, принятие Законопроекта позволит обеспечить:

1. Расширение финансовой и экономической самостоятельности органов местного самоуправления в решении актуальных вопросов местного значения.

2. Расширение возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие местного самоуправления.

Прошу поддержать!