Британского транссексуала перевели из женской тюрьмы из-за секса с сокамерницами
6 февраля 2017, 15:22
Теперь убийце придется отбывать срок в мужской колонии.
Курьезный случай произошел в одной из британских женских тюрем. Помещенного туда 23-летнего транссексуала, физически до сих пор являющегося мужчиной, пришлось перевести в мужскую колонию, так как он был уличен в регулярном сексе с другими женщинами-заключенными, сообщает МК.
Пэрис Грин (так он называет себя — прим. ред.) был осужден за жестокое убийство и истязательства. Суд, учитывая его транссексуальность, отправил его отбывать наказание в женскую колонию в Эдинбурге.
Однако Пэрис, оказавшись в окружении заключенных женщин, вспомнил о своем мужском начале и начал в массовом порядке вступать в интимные отношения с сокамерницами.
«Женщины хотели секса и Пэрис был единственным, кто мог его им дать», - заявил The Daily Mail источник в пенитенциарной системе Великобритании.
После того, как руководство тюрьмы выявило факт гетеросексуальных утех среди заключенных, Пэрис решили отослать подальше. Причем в этот раз его заключили в мужскую колонию.
Фото: facebook.com
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