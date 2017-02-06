Британского транссексуала перевели из женской тюрьмы из-за секса с сокамерницами

Пэрис Грин (так он называет себя — прим. ред.) был осужден за жестокое убийство и истязательства. Суд, учитывая его транссексуальность, отправил его отбывать наказание в женскую колонию в Эдинбурге.





Однако Пэрис, оказавшись в окружении заключенных женщин, вспомнил о своем мужском начале и начал в массовом порядке вступать в интимные отношения с сокамерницами.





«Женщины хотели секса и Пэрис был единственным, кто мог его им дать», - заявил The Daily Mail источник в пенитенциарной системе Великобритании.



