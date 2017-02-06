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Британского транссексуала перевели из женской тюрьмы из-за секса с сокамерницами

6 февраля 2017, 15:22

Теперь убийце придется отбывать срок в мужской колонии.


Курьезный случай произошел в одной из британских женских тюрем. Помещенного туда 23-летнего транссексуала, физически до сих пор являющегося мужчиной, пришлось перевести в мужскую колонию, так как он был уличен в регулярном сексе с другими женщинами-заключенными, сообщает МК.

Пэрис Грин (так он называет себя — прим. ред.) был осужден за жестокое убийство и истязательства. Суд, учитывая его транссексуальность, отправил его отбывать наказание в женскую колонию в Эдинбурге.

Однако Пэрис, оказавшись в окружении заключенных женщин, вспомнил о своем мужском начале и начал в массовом порядке вступать в интимные отношения с сокамерницами.

«Женщины хотели секса и Пэрис был единственным, кто мог его им дать», - заявил The Daily Mail источник в пенитенциарной системе Великобритании.

После того, как руководство тюрьмы выявило факт гетеросексуальных утех среди заключенных, Пэрис решили отослать подальше. Причем в этот раз его заключили в мужскую колонию.

Фото: facebook.com


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