В Астане продают фальшивые талоны на бензин

Пользователи социальных сетей жалуются на фальшивые талоны на бензин, которые реализуют неизвестные люди вблизи АЗС, сообщает Zakon.kz





«Не повторяйте моих ошибок, будьте осторожны! Вчера на пр. Республики подошел мужчина лет 40 и предложил купить талоны на 92 бензин, у него их было 100 литров, я взяла 50 л. Сегодня заехала на Синоойл, а оператор говорит: Фальшивые!», - написала пост в социальной сети Facebook пользователь - написала пост в социальной сети Facebook пользователь Натуся Бэст





C виду фальшивый талон кажется обычным и даже закреплен с обратной стороны печатью и подписью. Однако на ощупь он отличается от оригинала, также на нем должны быть установлены водяные знаки.