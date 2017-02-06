Уникальный хлебозавод «Сарыарка Нан» открылся в Караганде

Мы хотим, чтобы наша продукция удивляла и радовала карагандинцев – Е. Нигматулин.

Экс-Депутат Сената Парламента РК Ерлан Нигматулин запустил собственный хлебозавод «Сарыарка Нан Караганды». До 75 тонн хлеба и высококачественной хлебобулочной продукции, а также 3 тонн кондитерских изделий в сутки планирует выпускать новый завод.









Как рассказали представители руководства, сейчас уже выпускается порядка 45 видов продукции, которые можно будет купить в 47 фирменных магазинах, 11 из которых начнут реализовывать продукцию уже через 1,5 месяца. В дальнейшем они планируют расширить ассортимент за счет 3-4 выпускаемых новинок в месяц.









Строительство завода началось в июне 2016 года. В реализацию данного проекта вложены 3 млрд. тенге. Проект реализован при поддержке Нацфонда «Байтерек», АО «Цеснабанк» и Фонда развития предпринимательства «Даму». Необходимо отметить, что завод построен в рекордные 8 месяцев. И сейчас новые рабочие места получили 550 человек. Отметим, что предприятие заботится и о них. Для работников предусмотрены хорошие бытовые условия, бесплатное питание и они сами используют продукцию своего завода – каждый день приносят в свой дом булку горячего ароматного и что важно отметить, бесплатного хлеба.





На открытии завода Е.Нигматулин отметил, что строительство такого завода в Караганде, это показатель того, насколько благополучен инвестиционный климат в Казахстане, насколько созданы все условия для бизнеса.









«Сегодня особое праздничное событие в нашем городе, в нашем регионе – мы открываем новый завод по производству хлебобулочных изделий. Это второй завод нашей компании. Многие знают, что первый завод мы построили чуть меньше двух лет назад в городе Балхаш и наш коллектив за это время сумел достичь определенных успехов. По итогам 2016 года коллектив ТОО "Пульс" хлебокомбинат "Балхаш Нан", стал лучшим в республике и по результатам деятельности ему присвоено звание лучшего предприятия по выпуску хлебобулочных изделий за 2016 год. У коллектива завода «Сарыарка Нан Караганды» есть стратегия, есть впереди цели, есть на кого равняться, есть куда стремиться…», - сказал Е.Нигматулин.





Он также поблагодарил Президента РК от имени всего коллектива завода за создание благоприятных условий для бизнесменов. "Наш завод - пример того, как смело вкладываются инвестиции и используются лучшие мировые технологии. Это соответствует стратегии и задачам, которые ставит наш президент. - отметил Е.Нигматулин.





Как отметили представители руководства хлебозавода, год назад был запущен первый завод "Балхаш Нан", который своими успехами за 2016 год теперь известен на весь край.













Однако аналогов нового предприятия «Сарыарка Нан Караганды» все же нет, не только в Казахстане, но и в Европе. Это высокотехнологичное производство, мощнее предыдущего в 7 раз, на всех этапах используется современное оборудование из Германии, Италии, Франции, Словакии и Словении.









Все процессы компьютеризированы и роботизированы.





На заводе пять линий, в том числе для выпечки формового хлеба, батонов и кондитерских изделий. При этом интересно, что на печах стоят операторы.







