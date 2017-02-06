К 2020 году Казахстан планирует войти в ТОП - 40 стран мира в международном рейтинге эффективности логистики

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе расширенного заседания Правительства рассказал о деятельности по развитию транспортного комплекса.

По его словам, в 2016 году ИФО в сфере транспорта составил 103,8%. А в международном рейтинге эффективности логистики Казахстан поднялся с 88 на 77 место (стал лучшим в СНГ). К 2020 году планируется войти в ТОП - 40 стран мира.

Сняты все ограничения с казахстанских авиакомпаний на полеты в страны Европейского Союза, планируется запуск проекта «открытое небо» в г.Астана с увеличением количества авиарейсов для обслуживания туристов на ЭКСПО-2017.

Согласно госпрограмме «Нұрлы жол» открыто движение на 913 км автодорог республиканского значения, в реализации проектов было задействовано порядка 75 тыс. человек. В 2017 году работы будут вестись на 4,4 тыс. км дорог, с задействованием 100 тыс. рабочих.

До конца года в эксплуатацию будет введено более 600 км дорог. Планируется поэтапное внедрение платности на 6 тыс. км. к 2020 году, в т.ч. к 2017 году на 700 км (с ежегодными сборами 30 млрд. тенге к 2020 году).

Справочно:

В то же время 34% местной сети автодорог находятся в неудовлетворительном состоянии (ЗКО-72%, Актобе-52%, Атырау-51%, СКО-45%). В среднем в год ремонтируется около 2 тыс.км, что в 3 раза меньше, чем на республиканской сети. В этой связи акимам необходимо усилить работу по улучшению состояния автодорог областного и районного значения в своих регионах.

Транзитные контейнерные перевозки в направлении Китай-Европа-Китай выросли в 2 раза и составили 104,5 тыс. контейнеров (в 2015 году 47,3 тыс.). К 2020 году объем всех контейнерных перевозок в Казахстане достигнет 2 млн. контейнеров.

Количество транзитных авиапассажиров увеличилось с 250 тысяч до 478 тыс. в 2016 году, в 2017 году достигнет 600 тысяч, а к 2020 году - 1,6 млн. пассажиров. Основные потоки через Казахстан из Азии в Европу и в обратном направлении.

Доход от транзитных перевозок всеми видами транспорта к 2020 году достигнет 1,3 трлн. тенге (4 млрд. долларов в год), что станет новой точкой роста экономики (+1,23% к ВВП в 2020 году).