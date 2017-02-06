Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Швеции неизвестные взорвали автомобиль начальника городской полиции

6 февраля 2017, 15:31

В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.


Неизвестные взорвали машину начальника полиции шведского города Уппсала. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает телеканал CBT, его цитирует ТАСС.

Автомобиль взлетел на воздух в ночь на понедельник. По информации телеканала, машина была припаркована рядом с домом в коттеджном районе в пригороде Стокгольма.

Ни самого начальника полиции, ни членов его семьи рядом с местом инцидента не было. Никто не пострадал. В настоящее время полиция ищет свидетелей, подозреваемых по данному делу пока нет.

В начале октября прошлого года самодельная бомба взорвалась у ночного клуба «Бабель» в центре шведского города Мальмё. Инцидент произошел около 01:30 по местному времени (02:30 мск). Бомба была заложена у входа в заведение, которое к тому времени уже было закрыто. В результате взрыва были разрушены дверь и выбиты окна на втором этаже.

Фото: TT News Agency / Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...