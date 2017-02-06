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Новости за сегодня

Обзор рынка микрокредитования за январь - сентябрь 2016 года

 

Экономика РК идет за деньгами на микрокредитный рынок. В 2016 году объем кредитов МФО вырос на 23%, в то время как ссудный портфель банков не изменился.

Микрофинансовые организации перехватывают инициативу у банков на кредитном рынке. За 2016 год (январь-сентябрь) объем кредитов, предоставленных МФО экономике Казахстана, увеличился на 23%.

Размер совокупного кредитного портфеля банков РК за этот же период фактически не изменился (прирост менее 0,1%).

 

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Объем рынка микрокредитования оценивается в более чем 107 миллиардов тенге. Порядка 44% всего рынка сосредоточено в руках одной организации - KMF.

Напомним, что резкий рост кредитной активности МФО происходил на фоне сокращения числа участников рынка (в 2016 году микрокредитный рынок РК полностью перешел под регулирование Нацбанка).

 

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Оставшиеся на рынке микрофинансовые организации увеличили темпы кредитования экономики настолько, что зафиксировали рекордный объем выдачи за всю историю наблюдений (за 9 мес. года).

За январь-сентябрь 2016 года МФО выдали новых займов на сумму 99 миллиардов тенге. Это на 39% больше объема выдачи за аналогичный период предыдущего года.

 

6 февраля 2017, 15:32
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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