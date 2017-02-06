Девочка, которую загрызли псы на Урале, была победительницей конкурса красоты
6 февраля 2017, 15:38
Полина очень ждала сентября, она знала, что будет единственной первоклассницей в сельской школе.
Деревня Пальмино Таборинского района совсем небольшая. Официально там живёт 205 человек, неофициально — чуть больше — триста. Все друг друга знают. А семилетняя Полина была единственной девочкой на селе, которой предстояло пойти в школу. Все остальные шести-семилетки — пацаны, сообщает Лайф.
— Она была уникальной девочкой. Единственной в своём роде. Несколько лет назад был сельский конкурс. И она в нём победила. Заслужила своё первое почётное звание "Принцесса села". И красную ленту, — рассказала Лайфу тётя семилетней Полины Тамара. — Полина хотела пойти в школу. В сентябре она была бы единственной девочкой первоклассницей.
5 февраля семилетнюю Полину разорвали два охотничьих пса — Хан и Рыжий. Собак уничтожили местные жители. Владельцев агрессивных животных задержали. Их подозревают в причинении смерти по неосторожности.
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