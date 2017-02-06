Назначен новый генеральный директор порта Курык

Решением правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» на должность генерального директора ТОО «Порт Курык» назначен Мырзабек Сактаганов.

Ранее Мырзабек Сактаганов занимал должность заместителя генерального директора паромного комплекса в порту Курык, а также вице-президента АО «Национальная Компания «Актауский международный морской торговый порт».

Напомним, что 6 декабря 2016 года в ходе республиканского Дня индустриализации состоялся ввод в эксплуатацию объектов первого пускового комплекса порта Курык.

В рамках тестирования возможностей пускового комплекса порта Курык был осуществлен тестовый судозаход парома «Шахдаг» с накатом грузовых вагонов.

Паромный комплекс порта Курык является важным звеном транспортно-логистической системы Транскаспийского международного коридора. В настоящее время завершено строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Возможности паромного комплекса позволят обслуживать пять паромов в сутки, тем самым обеспечив обработку грузов в объеме четырех миллионов тонн в год.

Евгений Дорошенко