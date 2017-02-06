"Фейсбук" посчитал мем с Аладдином материалом для взрослых

Пользователи соцсети решили, что блокировка картинки связана с растущей неприязнью к исламу в стране. Другие же решили, что причина в откровенном наряде Жасмин. Костюм принцессы оголяет живот.





Напомним, мем "Я покажу тебе мир. Кроме Соединённых Штатов" появился после того, как Дональд Трамп подписал иммиграционный указ о запрете въезда в страну гражданам нескольких государств.