"Фейсбук" посчитал мем с Аладдином материалом для взрослых

What is this @facebook ???

Aladdin flagged as Graphic violence? #fb#islampic.twitter.com/7V9ccz5Zbq — Wasim (@TaleOfWinter) 3 февраля 2017 г. Пользователи соцсети решили, что блокировка картинки связана с растущей неприязнью к исламу в стране. Другие же решили, что причина в откровенном наряде Жасмин. Костюм принцессы оголяет живот.

Напомним, мем "Я покажу тебе мир. Кроме Соединённых Штатов" появился после того, как Дональд Трамп подписал иммиграционный указ о запрете въезда в страну гражданам нескольких государств.

Пользователи "Фейсбука" обсуждают блокировку мема с кадром из Аладдина. При публикации в соцсети картинка с надписью "Я покажу тебе мир. Кроме Соединённых Штатов" (I can show you the world. Except the United States) теперь сопровождается предупреждением, что на ней изображены сцены насилия, сообщает life.ru