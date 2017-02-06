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"Фейсбук" посчитал мем с Аладдином материалом для взрослых

6 февраля 2017, 15:47

Соцсеть заблокировала картинку с кадром из детского мультфильма из-за "сцен насилия".


Пользователи "Фейсбука" обсуждают блокировку мема с кадром из Аладдина. При публикации в соцсети картинка с надписью "Я покажу тебе мир. Кроме Соединённых Штатов" (I can show you the world. Except the United States) теперь сопровождается предупреждением, что на ней изображены сцены насилия, сообщает life.ru.

Пользователи соцсети решили, что блокировка картинки связана с растущей неприязнью к исламу в стране. Другие же решили, что причина в откровенном наряде Жасмин. Костюм принцессы оголяет живот.

Напомним, мем "Я покажу тебе мир. Кроме Соединённых Штатов" появился после того, как Дональд Трамп подписал иммиграционный указ о запрете въезда в страну гражданам нескольких государств.

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